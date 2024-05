Bimbo rinuncia a fare goal perché l’avversario è a terra - l’elogio di Zaia

(Di martedì 7 maggio 2024) VENEZIA – “Stava per far gol, ma si è accorto che un giocatore dell’altra squadra era ae non stava bene: Niccolò Battistuzzo, 8 anni, non ci ha pensato un attimo. Ha lasciato lì il pallonendo al gol, ed è corso dal “collega” per sincerarsi delle sue condizioni. Un gesto di fair play che difficilmente si vede sui campi di serie A, figurarsi in quelli di periferia. E a maggior ragione se il protagonista è undi soli otto anni che ha dimostrato di aver ben capito qual è il vero messaggio dello sport”. Così sui social Luca, presidente della Regione Veneto, elogia il gesto di questo bambino. L'articolo L'Opinionista.

