È morta l' ex Br Barbara Balzerani Aveva 75 anni

(Di lunedì 4 marzo 2024) E'a Roma l'ex terrorista delle Br. Nata a Colleferro nel 1949nel 1975 entrò, appena ventiseinne, nella frangia estrema del terrorismo di sinistra e partecipò di lì a poco al sequestro di Aldo Moro occupando insieme al compagno di allora, Mario Moretti, la base operativa di via Gradoli. Inoltre prese parte a numerosi omicidi delle Br, compreso quello di Girolamo Minervini. Nel 1981 partecipò al sequestro del generale della Nato James Lee Dozier. Fu tra gli ultimi Br ad essere arrestati il 19 giugno 1985. Per questo venne soprannominata la "primula rossa". Non si pentì, nè si dissociò mai ma fu critica nei confronti del periodo della lotta armata: nel 1993 dichiarò di provare rammarico per i tanti che furono colpiti dal terrorismo e nel 2003 criticò l'attività delle cosiddette ...

