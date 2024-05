Bambino di due anni cade nel laghetto | è grave La corsa drammatica al pronto soccorso

(Di martedì 7 maggio 2024) Bimbo di 2sfugge ai genitori ein un, è gravissimo. Succede ad Ardea, nella località di Tor San Lorenzo, alle porte della Capitale. Nei pressi delartificiale di viale Marino, tra via Litoranea e via Laurentina, poco prima delle ore 19, un bimbo di origine rom è sfuggito alla vista dei parenti ed è scivolato in acqua mentre i suoi familiari stavano festeggiando in prossimità di un area pic nic. Scattato l'allarme, i presenti hanno tentato di soccorrerlo, ma la situazione appariva disperata. I genitori, in preda al panico, hanno deciso di correre verso la caserma dei carabinieri più vicina, accanto alla quale c'è la postazione di primodel 118. Durante laverso il, la tensione ha raggiunto livelli estremi. Un'auto, ...

Ardea, bambino di due anni cade nel laghetto: è grave. La corsa al pronto soccorso: liti e caos - Ardea, bambino di due anni cade nel laghetto: è grave. La corsa al pronto soccorso: liti e caos - Bimbo di 2 anni sfugge ai genitori e cade in un laghetto, è gravissimo. Succede ad Ardea, nella località di Tor San Lorenzo, alle porte ...

Ardea, bambino di 2 anni cade in una laghetto: è in fin di vita. E' sfuggito al controllo dei genitori durante una festa - Ardea, bambino di 2 anni cade in una laghetto: è in fin di vita. E' sfuggito al controllo dei genitori durante una festa - Momenti di paura nei pressi del Comune di Ardea, in provincia di Roma. Un bambino di due anni e' finito accidentalmente in un laghetto artificiale in localita' Marina Tor San Lorenzo. E' successo in ...

Bambino di 2 anni cade in una laghetto: è in fin di vita. È sfuggito al controllo dei genitori durante una festa religiosa - Bambino di 2 anni cade in una laghetto: è in fin di vita. È sfuggito al controllo dei genitori durante una festa religiosa - Momenti di paura nei pressi del Comune di Ardea, in provincia di Roma. Un bambino di due anni e' finito accidentalmente in un laghetto artificiale in località Marina Tor San ...