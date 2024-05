Bambino di due anni cade nel laghetto di Tor San Lorenzo | è grave

Altra aggressione di un Pitbull . La vittima è un bambino di 10 anni . È accaduto la notte scorsa a Milano. Il Pitbull di famiglia lo ha morso mentre era in casa con i genitori. L’animale ha, per cause ancora da stabilire, attaccato il bimbo. Lo ha ...

La tragedia è accaduta in India durante una normale partitella di cricket tra ragazzini: Shaurya, 11 anni , si è accasciato, tramortito, a terra e non si è più rialzato. Privo di sensi, è stato trasportato dai suoi compagni in ospedale dove è stato ...

Bimbo di 2 anni sfugge ai genitori e cade in un laghetto , è gravissimo. Succede ad Ardea, nella località di Tor San Lorenzo, alle porte della Capitale. Nei pressi del laghetto artificiale di viale Marino, tra via Litoranea e via Laurentina, poco ...

Un ormone della gravidanza potrebbe predire la depressione post-partum. Lo studio - Un ormone della gravidanza potrebbe predire la depressione post-partum. Lo studio - Secondo i dati italiani a soffrirne è circa il 7-12% delle donne che hanno avuto un bambino. “Una donna su 5 riferisce di aver manifestato sintomi depressivi elevati nell'anno successivo alla nascita, ...

Borghi si prepara per i 50 anni della Sagra de’ Bustrengh - Borghi si prepara per i 50 anni della Sagra de’ Bustrengh - Festa a Borghi per i cinquant’anni della “Sagra de’ Bustrengh ”. In programma tre giorni, dal 10 al 12 maggio, in piazza Santa Croce, dedicati al dolce nato dall’arte di non sprecare nulla, simbolo di ...

Streptococco, istruzioni per l’uso. Quanto è pericoloso e come diagnosticarlo correttamente - Streptococco, istruzioni per l’uso. Quanto è pericoloso e come diagnosticarlo correttamente - Le infezioni da Streptococco, ai danni soprattutto dei bambini più piccoli, sono state l’incubo dello scorso anno. Tanti nel 2023 i piccoli a letto con febbre alta e tonsille gonfie, con le farmacie p ...