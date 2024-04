(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo un mese di fermo, riprendono lea Tempio Pausania dela porte chiuse per il presunto stupro di gruppo contestato a Ciroe a tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. I fatti risalgono alla notte tra il 16 e 17 luglio del 2019, nella villetta della famigliaa Porto Cervo. Ad accusare i quattro è una studentessa italo norvegese, all'epoca 19enne: lei avrebbe subito violenza sessuale da parte di tutti e 4 gli imputati, una sua amica invece, sempre nella residenza in Costa Smeralda, da tre di loro. Siingiovedì 2 maggio alle 11.30, poi ancora venerdì 3 dalle 10. Davanti al collegio presieduto da Marco Contu, parleranno i periti e i tecnici della difesa e della parte civile. Nel corso delle due ...

Striscioni, cartelli, slogan. Una manifestazione contro la «vittimizzazione secondaria», un riferimento alle molte domande intime rivolte in aula alla giovane Continua a leggere>>

«Mi sono sentita usata e gettata via, diciamo solo per divertimento... mi sento così sbagliata», confida Silvia , nome di fantasia, due giorni dopo lo stupro subìto... Continua a leggere>>

processo grillo Jr, si torna in aula per due udienze tecniche - Dopo un mese di fermo, riprendono le udienze a Tempio Pausania del processo a porte chiuse per il presunto stupro di gruppo contestato a Ciro grillo e a tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, E ...

Continua a leggere>>

Marsala, ancora un processo per Minolfo - Ancora un processo per il 25enne marsalese Giacomo Minolfo, che a fine maggio 2021 era stato condannato a tre anni di reclusione dal Tribunale (presidente del collegio: Alessandra Camassa) per ...

Continua a leggere>>

Innovazione, imprese più competitive con sinergia pubblico-privato - "Le sfide principali che dobbiamo affrontare sono innanzitutto quelle di rimettere un po' l'uomo al centro - afferma Fabrizio grillo, presidente di Federated ... tecnologica ma si parla anche di un ...

Continua a leggere>>