Abbandona l’autocarro rubato e si dà alla fuga nel fiume | denunciato

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua ad essere molto alta l’attenzione che il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino rivolge al contrasto dei reati predatori, sia sul piano preventivo che repressivo. In poco meno di 24 ore, i militari della Compagnia di Mirabella Eclano hanno rinvenuto due autocarri rubati, riuscendo anche ad identificare e denunciare il presunto autore di uno dei due furti. Il primo autocarro è stato intercettato a Mirabella Eclano nella notte tra giovedì e venerdì: il conducente del veicolo si dava, cercando più volte di speronare l’auto dei Carabinieri, prima dire il mezzo e scappare attraverso i terreni circostanti. Grazie ad una costante attività di ricerca, il fuggitivo è stato rintracciato alcune ore dopo a Bonito. Si tratta di un 35enne di origini marocchine, proveniente ...

Ruba un autocarro, lo Abbandona e fugge nel fiume Calore: denunciato 35enne - Continua ad essere molto alta l’attenzione che il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino rivolge al contrasto dei reati predatori, sia sul piano preventivo che repressivo. In poco meno di 24 ore, ...irpiniaoggi

Abbandona l’autocarro rubato e si dà alla fuga nel fiume Calore: 35enne denunciato dai Carabinieri - Il primo autocarro è stato intercettato a Mirabella Eclano nella notte tra giovedì e venerdì: il conducente del veicolo si dava alla fuga, cercando più volte di speronare l’auto dei Carabinieri, prima ...corriereirpinia

Sanzionato e deferito l’autore che ha Abbandonato rifiuti nel canalone Ciappetta Camaggio - La Polizia Locale di Andria ha individuato, sanzionato e deferito all'Autorità Giudiziaria, l'autore che il giorno 6 febbraio 2024, ha Abbandonato rifiuti nei pressi del canalone Ciappetta Camaggio in ...andriaviva