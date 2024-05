(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 maggio 2024 – Firmato dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il decreto per unper glinido del valore di 734,9di. Ilpunta a incrementare idisponibili al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie. Il tutto in linea con gli obiettivi del Pnnr. Lederivano, in parte, da economie del precedente, varato lo scorso anno, e, in misura altrettanto rilevante, da fondi ulteriori recuperati nel bilancio dello stesso Ministero. I criteri e costi per costruire nuovio riconvertire edifici Il decreto, oltre ad accertare e mobilitare le...

Arriva il nuovo piano del ministro Valditara per gli asili nido del valore di 734,9 milioni di euro, che in linea con gli obiettivi del PNRR, punta a incrementare i posti disponibili.Continua a leggere Continua a leggere>>

La più gravosa emergenza del nostro Paese. Per anni sottovalutata da intellettuali ed analisti. La soluzione della crisi della natalità in Italia è un passaggio chiave per il futuro stesso nello Stivale. Il centrodestra, consapevole che cancellare confini, tradizioni e la nostra millenaria storia ... Continua a leggere>>

Il ministro dell'Istruzione Valditara ha firmato il decreto. Il programma è in linea con gli obiettivi del Pnrr e punta a incrementare i posti disponibili nelle strutture 0-2 anni Continua a leggere>>

asili nidi: nuovo piano per aumentare i posti. Risorse per quasi 735 milioni di euro - Il ministro Valditare ha firmato il decreto. “Un investimento a cui attribuiamo un valore strategico per la qualità del sistema scolastico” ... Continua a leggere>>

asili nido, ecco il piano da 735 milioni - Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto per un nuovo piano per gli asili nido del valore di 734,9 ... Continua a leggere>>

L'ennesima bugia del governo Meloni, stavolta sugli asili nido - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto per un nuovo piano per gli asili nido del valore di 734,9 milioni di euro. Il piano, in linea con gli obiettivi del ... Continua a leggere>>