Atletica: Mondiali staffette. Anche 4x100 donne qualificata per Parigi - Atletica: Mondiali staffette. Anche 4x100 donne qualificata per Parigi - L'Italia chiude con una nuova carta olimpica (la quarta su cinque gare) la propria partecipazione al Mondiale di staffette di Nassau (Bahamas). Se la aggiudicano le ragazze della 4x100 (Zaynab Dosso, ...

L’Italia della staffetta 4×100 è bronzo ai Mondiali a squadre, ma Jacobs pasticcia: squalificata - L’Italia della staffetta 4×100 è bronzo ai Mondiali a squadre, ma Jacobs pasticcia: squalificata - Italia 4x100 qualificata per le Olimpiadi di Parigi 2024 ma la difesa del titolo conquistato nel 2021 a Chorzow non è andato per il meglio con la squalifica ...

L'Italia fa poker di quote Olimpiche con le staffette: la 4x100m femminile si prende Parigi ai World Athletics Relays 2024 · Atletica - L'Italia fa poker di quote Olimpiche con le staffette: la 4x100m femminile si prende Parigi ai World Athletics Relays 2024 · Atletica - L'Italia chiude i World Athletics Relays 2024 alle Bahamas con la quota Olimpica per la 4x100m femminile, la quarta per gli azzurri dopo quella maschile e le due 4x400m, sia uomini che donne. Scopri d ...