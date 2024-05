Atletica - la 4×400 mista italiana può ancora qualificarsi alle Olimpiadi? Il regolamento ed il possibile ripescaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 7 maggio 2024) In occasione delle World Relays di Nassau la Nazionaledileggera ha qualificato 4 staffette su 5 per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Tre squadre (4×100 maschile,femminile emaschile) hanno centrato l’obiettivo al primo colpo, superando le batterie e approdando in finale, mentre la 4×100 femminile ce l’ha fatta al secondo tentativo nei turni di. L’unico team azzurro che manca all’appello è dunque quello della, rimasto escluso d14 compagini che hanno staccato il pass per la Francia. Non tutto è perduto però, perché restano a disposizionedue posti per completare il quadro delle 16 partecipanti all’unica competizionepresente nel programma a ...