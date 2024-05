Atletica - l’Italia lotta per il podio con la 4×400 alle World Relays | Sit - Aceti e Scotti in spolvero Che Tebogo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024)ha sperato per larghi tratti di salire sulcon lamaschile, i Mondiali di staffette andati in scena a Nassau (Bahamas). La nostra Nazionale è rimasta in lizza per il risultato di lusso fino all’ultimo giro di pista e ha poi chiuso in quinta posizione con il tempo di 3:01.60. Luca Sito è stato davvero encomiabile in prima frazione (45.35) ed è riuscito addirittura a lanciare Vladimiral comando, poi il lombardo (capace di un 45.22) ha dovuto fare i conti con il tornado Letsilee ha passato il testimone a Edoardoin terza piazza. L’azzurro ha lanciato una grande progressione, ha recuperato una posizione (45.40) e cosìera seconda prima degli ultimi 400 ...