Europee | il candidato Pse Nicolas Schmit | “Il nazionalismo non è mai la soluzione | ha sempre portato a guerre e conflitti”

(Di sabato 2 marzo 2024) “La miglior risposta per l’estrema destra è quello che abbiamo già fatto e poi il nostro progetto e la nostra visione per l’Europa. Per migliorare la vita di tutti i cittadini, per lavori migliori, per far uscire i bambini dalla povertà”. A rivendicarlo il commissario Ue per il Lavoro edel Pse alla presidenza della Commissione europea,, a margine del congresso del Pse in corso a Roma- “Cosa propone l’estrema destra? Niente. Solo odio, distruzione. Non è un progetto che può aiutare le persone, ilnon è mai una. Ha, come vediamo con la Russia e la guerra di aggressione all’Ucraina”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.