Anticapitalismo e antisemitismo sono fratelli gemelli

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’è stato a lungo considerato «di destra», in gran parte perché i nazionalsocialisti sotto Adolf Hitler, che hanno commesso i più grandi crimini dell’umanità contro il popolo ebraico,considerati «di destra». Si tratta di una semplificazione, ma questo andava bene per coloro che si trovavano a sinistra dello spettro politico, perché significava che l’odio per gli ebrei poteva essere liquidato come una questione di destra con cui non avevano nulla a che fare. Oggi, molte persone si stropicciano gli occhi increduli quando si rendono conto che il più forte sostegno all’di ispirazione islamica proviene da «postcoloniali», anticapitalisti di sinistra nelle università europee e americane. Quello che molti non sanno è che l’– di destra o di sinistra – e l’ostilità verso gli ...