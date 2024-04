Arresto a San Giovanni Valdarno | sequestrati droga e denaro in operazione antidroga

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nell’ambito delle operazioni mirate al rafforzamento della sicurezza economico-finanziaria e al contrasto dei traffici illeciti, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo hanno portato a termine un’importanteche ha visto l’di un cittadino straniero, trovato in possesso di una significativa quantità di sostanze stupefacenti. Durante un controllo mirato effettuato sulla SR 69 nel Comune di San, grazie all’ausilio delle unità cinofile specializzate nel rilevamento di stupefacenti, le forze dell’ordine hanno individuato un soggetto il cui comportamento ha suscitato immediati sospetti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 144 grammi di cocaina, prontamenteinsieme a un bilancino di precisione ...

