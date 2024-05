Arresto Toti per corruzione - cosa succede adesso in regione Liguria

Regione Liguria, vicepresidente Piana subentra nelle funzioni - regione Liguria, vicepresidente Piana subentra nelle funzioni - Ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, il presidente è sostituito pro tempore in tutte le sue funzioni dal vicepresidente Alessandro Piana ...

Tangenti in Liguria: arrestati Toti, Spinelli e Signorini - Tangenti in Liguria: arrestati toti, Spinelli e Signorini - Tangenti: arrestati toti, Spinelli e Signorini. Sotto inchiesta ci sarebbe anche il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi ...

Corruzione Genova, chi è Venanzio Maurici, il sindacalista in pensione finito nell’inchiesta - Corruzione Genova, chi è Venanzio Maurici, il sindacalista in pensione finito nell’inchiesta - C’è anche Venanzio Maurici, sindacalista genovese in pensione dal 2018, tra i nomi che emergono dall’inchiesta sulla corruzione che ha portato agli arresti domiciliari per corruzione il presidente del ...