Arresti in Liguria - chi sono i 10 indagati con misure cautelari del gip di Genova Gli anelli di collegamento con Cosa Nostra

Politici come il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti , manager come Paolo Emilio Signorini, imprenditori come Aldo Spinelli . sono alcuni dei nomi di spicco coinvolti nell’inchiesta della Procura di Genova legata a concessioni portuali e ...

Genova, 7 maggio 2024 – La giunta di Giovanni Toti è in bilico ? Inevitabili i contraccolpi politici in Liguria dopo l’arresto del governatore (è ai domiciliari), accusato di corruzione insieme al suo capo di gabinetto, Matteo Cozzano, all’ex ...

Corruzione in Liguria, l'ordinanza con gli arresti inviata dalla Procura alla Commissione parlamentare antimafia - liguria. L'ordinanza di custodia cautelare che ha portato ... finanziamenti illeciti ai partiti tramite la fondazione Change. A quel punto i filoni sono stati poi tutti riuniti. A chi parla di ...

Social, Barometro Day: La Tregua in Medio Oriente spopola online - Social, Barometro Day: La Tregua in Medio Oriente spopola online - La Tregua in Medio Oriente, il presunto caso di corruzione in liguria, la tragedia di Casteldaccia, lo sciopero Rai e il tema del BTp valore, sono queste le 5 keyword più gettonate oggi online. Lo ...

Chi sono gli altri indagati nell’inchiesta di Genova, oltre a Giovanni Toti - Chi sono gli altri indagati nell’inchiesta di Genova, oltre a Giovanni Toti - Ci sono il presidente dell'autorità portuale e alcuni imprenditori, ma anche politici locali che secondo la procura avrebbero fatto gli interessi di un clan mafioso di Caltanissetta ...