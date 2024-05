Arrestato per corruzione Giovanni Toti - il governatore della Liguria ora è ai domiciliari

(Di martedì 7 maggio 2024) La Guardia di Finanza haper. Illigure, agli arresti, è accusato dalla Procura di Genova diper l’eserciziofunzione e per atti contrari a doveri d’ufficio, nonché dielettorale. Nell’operazione – un terremoto giudiziario che si abbatte sulla maggioranza di centrodestra che guida ladal 2015 – sono state disposte misure cautelari per altri due big: l’ex presidente dell’Autorità Portuale di Genova Paolo Emilio Signorini, oggi amministratore delegato e direttore generalemultiutility Iren, e l’imprenditore portuale Aldo Spinelli, ex presidente dei club calcistici Genoa e Livorno. Signorini è stato ...

Giovanni Toti è un ben noto politico, conosciuto inizialmente per il suo ruolo di giornalista televisivo. Dal 2015 è Presidente della Regione Liguria ma le elezioni del 2020 hanno gettato un’ombra sulla sua figura. In data 7 maggio 2024 è stato ...

Il noto imprenditore portuale ed ex presidente del Genoa, Aldo Spinelli, è destinatario della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale e professionale, ...

