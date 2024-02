Giustizia al fianco dei cittadini | triplicano gli accessi all’ufficio di prossimità dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Arezzo, 29 febbraio 2024 – Garantire la presenza sul territorio di punti di contatto e di accesso al sistema giudiziario. E’ questo l’obiettivo dell’ufficio diattivo dal 2019 presso l’Unione deidele diventato in 5 anni un servizio-di riferimento per tutto il territorio. Dai 5del 2019, l’ufficio è arrivato a sfiorare i 90 del 2023 con 61 atti depositati presso il Tribunale di Arezzo, la maggior parte di questi per nomina ADS, rendiconti annuali e atti di straordinaria amministrazione, come accettazione dell'eredità, vendita o acquisto di veicoli, smobilitazione di titoli a beneficio di minori. L’ufficio è aperto il martedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30 con accesso libero o previo appuntamento telefonico con il ...