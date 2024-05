Apple svela un nuovo iPad più potente del Mac per l’intelligenza artificiale che verrà

(Di martedì 7 maggio 2024) L’evento “Let loose” dedicato alle nuove generazioni dei tablet top e medio di gamma. Salto evolutivo anche per le app professionali e per gli accessori Magic Keyboard e Pencil

La serie tornerà a brevissimo in streaming con la seconda Stagione Apple TV+ ha svelato oggi il trailer della seconda Stagione di Il premio del destino (The Big Door Prize ), la serie comedy creata dal vincitore dell'Emmy David West Read (Schitt's ...

Apple svela la data di lancio dei nuovi iPad Pro, in arrivo il 7 maggio. Un rumor suggerisce l’utilizzo del chip M4 Finalmente ci siamo! Apple ha fissato la data per il suo prossimo evento dedicato ai tablet: il 7 maggio. In attesa di scoprire ...

Huawei Watch Fit 3 viene lanciato come concorrente di Apple Watch SE con un prezzo inferiore - Huawei Watch Fit 3 viene lanciato come concorrente di apple Watch SE con un prezzo inferiore - Huawei ha presentato ufficialmente il suo nuovo smartwatch economico, il Watch Fit 3. Il prezzo di partenza è di 159 (circa 171 dollari). Con un prezzo di partenza di 159 (circa 171 dollari), rappre ...

Apple Let Loose: Tutto Quello che Devi Sapere Prima dell’Evento del 7 Maggio - apple Let Loose: Tutto Quello che Devi Sapere Prima dell’Evento del 7 Maggio - Oltre alla nuova apple Pencil con punte intercambiabili, apple potrebbe svelare una nuova Magic Keyboard con un corpo in alluminio e un trackpad più ampio, progettata appositamente per i nuovi iPad ...

Apple presenta i nuovi iPad Air M2, c'è anche un modello da 13 pollici - apple presenta i nuovi iPad Air M2, c'è anche un modello da 13 pollici - Oltre a svelare i potentissimi iPad Pro con chip M4, apple ha presentato la sua nuova gamma iPad Air 2024, introducendo per la prima volta due dimensioni formati diversi per il suo tablet più ...