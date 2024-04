Argylle - La super spia | svelata la data d' uscita in streaming su Apple TV+

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dopo il pesante flop al box-office, la pellicola action sopra le righe di Matthew Vaughn potrebbe rifarsi inOriginal Films ha annunciato oggi che- La, la comedy romantica e d'azione di Matthew Vaughn, farà il suo debutto suTV+ dopo il pesantissimo flop al box-office dopo il suo arrivo nelle sale. In vista del debutto in, lestar del K-pop THE BOYZ hanno reimmaginato "Electric Energy", la hit di Ariana DeBose tratta dal film. Il singolo, come l'intera colonna sonora del film, sono disponibili su tutte le piattaforme dimusicale. Originariamente scritta da Gary Barlow, Stuart Price, Matthew Vaughn e Lorne Balfe, la versione "Electric Energy (Reimagination)" dei THE BOYZ …