Pavia | anziano scomparso trovato carbonizzato Ma nel suo furgone rinvenute tracce di sangue

Da poco più di 24 ore erano in corso le ricerche di un anziano di 75 anni scomparso a Bressana Bottarone (Pavia), comune dell'Oltrepò Pavese. Una sparizione improvvisa e misteriosa, dopo che mercoledì mattina all'alba la sua abitazione era stata

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Bressana Bottarone (), 16 febbraio 2024 – È stato estratto questa mattina dai vigili del fuoco il cadavere completamentedi un uomo che si trovava sotto le macerie di una casa di via Gramsci. Ma c’è un particolare che ha catturato l’attenzione degli inquirenti e si tratta diditrovate suldell’uomo. Chi è Enore Saccò e perché la vicenda è un giallo All’alba di mercoledì, l’abitazione era andata a fuoco e ieri pomeriggio, effettuando un sopralluogo per la messa in sicurezza dello stabile che rischiava di essere pericolante, è stata scoperta la presenza di un corpo. Più di un particolare lascia pensare che si tratti di Enore Saccò, 75 anni, il pensionato che abitava da solo in quella casa e che da qualche giorno non rispondeva al telefono. Soltanto l’esame del ...