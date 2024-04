Andrea Pietrini | da manager licenziato a imprenditore di successo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) - Quando perdere il lavoro può diventare un'opportunità. Tra le soluzioni innovative nel mondo del business, sta prendendo sempre più forza e interesse il Fractional Management. YOURgroup, presieduta da, è la prima società ad aver introdotto in Italia questa figura che consente di mettere a servizio di più aziende la propria esperienza e professionalità. Milano, 23 aprile 2024. Il mondo del lavoro sta cambiando profondamente nelle aziende e in modo sempre più dinamico, soprattutto per figure professionali come i top executive e iC-level di esperienza. Per questi ruoli, complice un ambiente competitivo sempre più volatile e incerto, ormai è diventata la “nuova normalità” affrontare periodi di transizione di carriera, anche lunghi. Seppur con questa premessa, iin genere ...