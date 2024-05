Amici 23 - Luca Jurman duro contro Holden | Ha fatto una grandissima figura di mer* - cosa ca**o ci sta a fare lì?

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 7 maggio 2024) Sabato sera è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del serale di23, durante la quale non sono mancate le polemiche, che hanno coinvolto anche allievi e professori, come nel caso diche ha avuto una discussione con Lorella Cuccarini. L’insegnante, infatti, aveva proposto un guanto di sfida tra il suo allievo Mida e quello del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano,, che aveva come oggetto la riscrittura di un brano, sia per quanto riguardava le strofe che per la produzione, ma il cantante romano è arrivato in puntata senza aver preparato il pezzo, perché impegnato fino a tarda notte nella realizzazione del suo Ep: Sono tre settimane che faccio le sei di mattina. Volevo solo spiegarlo perché si capisca che non è stata una questione di rispetto ma ho consegnato l’ep stanotte. Ho curato ogni aspetto di ...