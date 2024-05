Al via il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 | segui la diretta streaming

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Ilsi svolge in un momento cruciale per la transizione del sistema produttivo verso una piena sostenibilità economica, sociale e ambientale, come indicato dall’Agenda 2030 delle Nazioni unite. La transizione ecologica e digitale, la riduzione delle disuguaglianze, il rafforzamento della competitività, il potenziamento della coesione sociale sono obiettivi per tutti i Paesi del mondo, ma specialmente per il nostro Paese, che appare fuori linea rispetto a quanto necessario per centrare i 17 Obiettivi dientro la fine di questa decade, come mostrato dal Rapporto ASviS 2023. Negli ultimi anni, anche sulla spinta delle politiche perte dall’Unione europea, l’esigenza di trasformare nel ...