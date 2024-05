Torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile accende Modena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tre giorni di conferenze, tavole rotonde e workshop, oltre 30 relatori per parlare di sostenibilità, cambiamento climatico, diversità ed inclusione, innovazione ed opportunità. Il 7 e l’8 maggio, al Laboratorio Aperto – Ex AEM,il, con un’appendice il 22 maggio al Museo della felicità di Carpi. La giornata del 7 maggio, in particolare, si aprirà con una mattinata dedicata alle scuole ed alla presentazione del progetto di educazione civica e. A partire dalle 16.30, si parla di cambiamento climatico con Luca Lombroso, Francesca Despini e Sofia Costanzini del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari di UNIMORE”. Elena Torri, moderatrice del sottogruppo Aree interne e montane ASviS, e Fausto Giovanelli, ...