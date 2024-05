A1 donne | dopo la deludente eliminazione contro Ragusa ai quarti - il club pensa a ridimensionare V ner - è partita la rivoluzione Niente Europa | le big verso l’addio

(Di martedì 7 maggio 2024) Ridimensionamento, rinuncia alle coppe europee e una squadra in gran parte nuova. La scottantedai playoff neidi finale conha portato riflessioni importanti in casa Virtus femminile, con scelte volte rivoluzionare el’attuale organico che sulla carta puntava al titolo tricolore e che ha concluso la stagione avendo portato un unico trofeo in bacheca, la Supercoppa a inizio stagione, quando il prologo dell’annata sembra dire ben altro. L’della Coppa Italia sempre neie sempre con, vera bestia nera della stagione, e la successivadel primo maggio dai playoff scudetto sempre ad opera delle siciliane stanno portando la società a un deciso cambio di rotta in campo ...

Tanta amarezza. Si chiude nel peggior e dei modi la stagione della Virtus femminile . Nata bene, con la conquista del primo storico trofeo in rosa, la Supercoppa, giocata a Pordenone il 23 settembre scorso battendo prima Venezia in semi finale e ...

Pallacanestro femminile, gara 1 semifinale scudetto: bene Venezia e Schio entrambe vittoriose - Pallacanestro femminile, gara 1 semifinale scudetto: bene Venezia e Schio entrambe vittoriose - In doppia cifra Guirantes, Sottana, Parks e Juhasz. Attenzione alle trappole perché ragusa è stata in grado di eliminare la Virtus Bologna ai quarti. Gara 2 si gioca in Sicilia mercoledì 8 maggio alle ...

A1 femminile, il ko di mercoledì con Ragusa è costato l’eliminazione ai quarti. Coach Vincent in bilico. V nera, il peggior finale possibile. E ora si aprono profonde ... - A1 femminile, il ko di mercoledì con ragusa è costato l’eliminazione ai quarti. Coach Vincent in bilico. V nera, il peggior finale possibile. E ora si aprono profonde ... - La stagione della Virtus femminile si conclude amaramente con un'eliminazione ai quarti di finale. La squadra dovrà riflettere e prendere decisioni importanti per il futuro, puntando su un rinnovato e ...

