Poche luci e molte ombre per le nuove scuole in città | Prevista una stagione di disagi e proteste

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSopralluoghi alle struttura scolastiche si sono svolti nei giorni scorsi: visite alla “Nicola Sala” e al plesso di “via Pacevecchia” con la presenza del dirigente dell’Istituto Scolastico Edoardo Citarelli. Il consigliere comunale con delega all’Istruzione Marcello Palladino quindi ha relazionato questa mattina alla Commissione Consiliare Istruzione per il lavoro che si sta svolgendo anche in vista dell’inizio dei lavori di rifacimento della “Federico Torre” il prossimo 31 marzo. Se per quest’anno scolastico non ci saranno problemi per l’attività didattica, l’interrogativo si pone dal prossimo anno. Il dirigente Citarelli ha fatto notare all’ente Comune che al plesso Nicola Sala servirebbero ulteriori spazi per l’ufficio segreteria e per la presidenza. Anche per il plesso Pacevecchia ci sarebbe qualche problema per l’aula musicale e non creare ulteriore ...