A 5 settimane dal voto - il trend è consolidato | sondaggio-Masi - chi andrà a schiantarsi

(Di martedì 7 maggio 2024) Sembra ormai tutto deciso: ci si avvia verso un trionfo per Giorgia Meloni. Almeno, questo è quanto dicono i sondaggi. Anche nell'ultima rilevazione effettuata dallo Human index, il super indicatore che fa convergere i dati delle ricerche demoscopiche di EMG e quelli del web e social listening di Vis Factor, Fratelli d'Italia pare indirizzata a incrementare i voti delle politiche del 2022. All'epoca, il partito del premier incassò il 26%, mentre ora è sondato al 27.2%. In seconda posizione, a distanza di sicurezza, si conferma il Pd con il 21.3%. Un dato molto più alto rispetto ad altri sondaggi e che permette ai dem di posizionarsi sopra alla soglia del 20 con relativa tranquillità. Il M5S non riesce nel recupero all'interno del campo largo: i grillini sono al 15.8%. Nel centrodestra, pareggio per la seconda posizione: sia Lega che Forza Italia sono dati all'8.5%, con ottime ...