Al via al voto in Sardegna L’attivismo della giunta Solinas prima dell’addio | oltre 200 delibere nelle ultime due settimane

(Di domenica 25 febbraio 2024) Oggi 1.447.761 sardi voteranno per scegliere i loro rappresentanti in consiglio regionale. Sono 1844 le sezioni elettoraliquali è suddivisa l’Isola. Si vota nella sola giornata di oggi e sino alle 22. Lo spoglio delle schede, invece, inizierà lunedì alle 7 e andrà avanti sino alle 19. A sfidarsi per la carica di presidenteRegione sono quattro: Lucia Chessa con la lista autonomista Sardigna R-esiste, Renato Soru con la Coalizione sarda formata da cinque liste, Alessandra Todde per il campo largo a trazione Pd-M5s che raggruppa 10 liste e Paolo Truzzu del centrodestra con nove liste. La valanga didiIl Fatto Quotidiano stamane ricostruisce lo straordinario attivismo...

