7 nuovi smartwatch | fitness - stile e incredibili nuove funzionalità

Huawei Watch Fit 3, lo smatwatch innovativo per il fitness e il benessere - Huawei Watch Fit 3, lo smatwatch innovativo per il fitness e il benessere - Grazie alla nuova modalità Track Run ... con utili approfondimenti per aiutarci a capire e migliorare il nostro riposo notturno. In più, lo smartwatch tiene traccia della respirazione con la funzione ...

Questo bellissimo smartwatch Huawei in edizione limitata è finalmente disponibile anche in Italia - Questo bellissimo smartwatch Huawei in edizione limitata è finalmente disponibile anche in Italia - Inoltre, lo smartwatch incorpora tutti i sensori che già erano presenti nella versione classica di questo modello. Dal battito cardiaco all'ossigenazione del sangue, passando per il tracciamento del ...

Huawei presenta a Dubai nuovi notebook, tablet, smartwatch e auricolari - Huawei presenta a Dubai nuovi notebook, tablet, smartwatch e auricolari - Sfruttando la lussuosa location di Dubai, Huawei annuncia una serie di grandi novità. Il colosso cinese ha ufficializzato infatti i nuovi smartwatch HUAWEI WAT ...