Smartwatch Wear OS tra prospettive di crescita e nuovi Tiles in arrivo

Novità smartwatch: una nuova era per la tecnologia indossabile - Il 2024 si prospetta come un anno di significativi cambiamenti nel settore degli smartwatch, con una crescita prevista del 15% rispetto a quello precedente. Dop ... Continua a leggere>>

smartwatch, mercato dominato da Apple e Samsung ma la concorrenza cresce - Apple e Samsung continuano a dominare il mercato globale degli smartwatch ma la concorrenza continua a crescere. Continua a leggere>>

Samsung, utili in crescita del 933% grazie alla Galaxy AI e ai prezzi delle memorie - Le ottime vendite della gamma Galaxy S24 e i prezzi più alti per i semiconduttori di memoria hanno consentito a Samsung Electronics di registrare ricavi consolidati per 71,92 trilioni di KRW (circa 47 ... Continua a leggere>>