Zona Bianca - le dichiarazioni su Vannacci del Ten Col Gianfranco Paglia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 6 maggio 2024) “”, lesudel Tenente Colonnello«Noi sappiamo benissimo che () non avrebbe raggiunto la terza stella, quindi questo potrebbe essere uno dei motivi (che lo ha spinto a candidarsi). Però, sono scelte del tutto personali, che vanno rispettate. Pure io ho fatto il politico, però la differenza qual è stata? Quando il presidente Fini mi chiese di intraprendere la campagna elettorale con loro, la prima cosa che feci fu chiamare il mio capo di stato maggiore, il presidente gruppo medaglie d’oro, e dopo lo dissi a mia moglie, perché sono un soldato ed è così che ci si comporta. Lui è stato sospeso semplicemente perché ha scritto un libro e non era autorizzato, con argomenti divisivi, di tutto rispetto per le sue idee ...