Sandra Mastella | Gravi dichiarazioni di Vannacci sui bimbi disabili

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono sconvolta e inorridita dalle recentidel generale Roberto, che sono, per cominciare, in netto contrasto con i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana. Le proposte diriguardo alle classi separate per i bambinirappresentano una grave forma di discriminazione e vanno contro il principio di inclusione sociale e di pari opportunità per tutti i cittadini. Voglio esprimere la mia solidarietà alle famiglie che affrontano quotidianamente la sfida dellatà, sottolineando l’importanza di sostenerle con politiche mirate e investimenti adeguati per l’accessibilità nelle scuole e nella vita quotidiana. Le parole di, che evocano concetti simili a quelli del nazismo riguardo agli omosessuali e ...