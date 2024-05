Xi in Francia vede Macron e von der Leyen | Cina e Ue restino partner

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) –e Ue "devono continuare a considerarsi come". Lo ha detto il leader cinese Xi Jinping, a Parigi per il trilaterale con il presidente francese Emmanuele la presidente della Commissione europea Ursula von der. Xi ha parlato di un "mondo che entra in un nuovo periodo di turbolenze e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

«Speriamo che la pace e la stabilità ritornino rapidamente in Europa e intendiamo lavorare con la Francia e l’intera comunità internazionale per trovare buone strade per risolvere la crisi». In un editoriale pubblicato su Le Figaro il presidente ...

(Adnkronos) – Cina e Ue "devono continuare a considerarsi come partner". Lo ha detto il leader cinese Xi Jinping, a Parigi per il trilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen . ...

Il presidente cinese torna in Europa dopo cinque anni. Sul tavolo del trilaterale all'Eliseo la guerra in Ucraina, il conflitto in Medio Oriente. Ma anche commercio e investimenti Cina e Ue "devono continuare a considerarsi come partner". Lo ha ...

URGENT Xi espère que les institutions de l'UE pourront avoir une juste perception de la Chine - URGENT Xi espère que les institutions de l'UE pourront avoir une juste perception de la Chine - La Chine espère que les institutions de l'UE pourront avoir une juste perception de la Chine et adopter une politique positive à l'égard de la Chine, a déclaré lundi le président chinois Xi Jinping.

Xi Jinping da Macron, Ucraina e medio Oriente in agenda - Xi Jinping da macron, Ucraina e medio Oriente in agenda - Von der leyen "Unione europea e Cina - ha sottolineato la Von der leyen - vogliono entrambe avere buone relazioni e, dato il peso che la Cina ha a livello globale, la nostra interazione è fondamentale ...

Xi a Parigi, 'Lavorare per un cessate il fuoco in Ucraina e a Gaza' - Xi a Parigi, 'Lavorare per un cessate il fuoco in Ucraina e a Gaza' - Cina, Francia e Ue "desiderano tutti un cessate il fuoco rapido e il ritorno della pace in Europa, e sostengono una soluzione politica della crisi" ucraina.