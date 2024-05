Xi - ' creare le condizioni per i colloqui di pace sull' Ucraina'

(Di lunedì 6 maggio 2024) Cina, Francia e Ue "desiderano tutti un cessate il fuoco rapido e il ritorno dellain Europa, e sostengono una soluzione politica della crisi". Le parti, ha affermato il presidente Xi Jinping, incontrando all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, "devono opporsi insieme all'estensione e all'escalation dei combattimenti,leper idi, salvaguardare la sicurezza energetica e alimentare internazionale e mantenere stabili le catene industriali e di approvvigionamento", in base a un resoconto diffuso in serata dalla diplomazia di Pechino

Il presidente dell'Amiu, la società municipalizzata per l'igiene urbana urbana di Bari e Foggia, Paolo Pate si è dimesso dall'incarico poiché è imputato del reato di false comunicazioni sociali in una inchiesta che non riguarda l'attività svolta ...

Papa Francesco riceve per la seconda volta il presidente di Albania - Papa Francesco riceve per la seconda volta il presidente di Albania - Era già stato da Papa Francesco nel 2022, e ora il presidente di Albania Bajram Begaj è tornato, al culmine di un viaggio in Italia che lo ha visto in Calabria prima, dove ha inaugurato la più grande ...

Guerra Ucraina Russia. Cremlino: "Esercitazioni nucleari dopo minacce occidentali". LIVE - Guerra Ucraina Russia. Cremlino: "Esercitazioni nucleari dopo minacce occidentali". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Cremlino: 'Esercitazioni nucleari dopo minacce occidentali'. LIVE ...