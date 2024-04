Si vis pacem | para pacem | L’intervento di Emiliano Manfredonia | presidente delle Acli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Si vis. Perché il detto attribuito agli antichi romani, “si visbellum”, è un clamoroso fake. Il senso è più banale di quel che sembra: convincere il popolo che la guerra è il male minore, o che è l’unica alternativa, l’unica speranza. Ma sarebbe meglio dire: “Se vuoi la guerra, preti ad andarci tu, in prima linea!”. Il conflitto armato è sempre voluto dai vecchi, che mandano a morire, però, i giovani. Viviamo un tempo segnato da conflitti, divisioni, sentimenti nazionalisti, contrapposizioni. Quando abbiamo pensato che la Guerra Fredda risolvesse, almeno, il problema del conflitto armato, non ci siamo accorti che questa, però, ci ha abituati alla paura. Ma la paura non è un sentimento in grado di ...