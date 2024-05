Ucraina - Xi Jinping vuole lavorare per risolvere crisi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 5 maggio 2024) Roma, 5 mag. (askanews) – Il presidente cinese Xi, arrivato domenica a Parigi per una visita di Stato, afferma su Le Figaro che intende “con la Francia e l’intera comunità internazionale” per “la” in. “Ci auguriamo che la pace e la stabilità ritornino rapidamente in Europa e intendiamocon la Francia e l’intera comunità internazionale per trovare buone strade perla”, scrive il numero uno della superpotenza asiatica in un articolo pubblicato dal quotidiano Le Figaro. “Comprendiamo lo sconvolgimento che lasta causando agli europei. La Cina non è l’origine di questa, né ne è parte o partecipante”, aggiunge il ...