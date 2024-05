X FACTOR | ULTIMA EDIZIONE SU SKY - POI PASSA A NOVE CON AMADEUS ANTEPRIMA

(Di lunedì 6 maggio 2024) Xsi prepara a traslocare sunella stagione 2025/2026. Quella che andrà in onda nella prossima stagione sarà così l’firmata Sky. Il talent è sbarcato in Italia nel 2008 su Rai2 e nel 2011 èto a Sky. Ora è arrivata a BubinoBlog la notizia che Xè stato acquistato dal gruppo Warner Bros. Discovery. Per la conduzione dell’Sky la produzione aveva pensato di richiamare Alessandro Cattelan ma lui rimane in Rai. In giuria è dato per certo Achille Lauro, trattative con Lazza.intanto ne ha approfittato prendendo i diritti del talent che, salvo sorprese, verrà diretto e condotto da. Lui intanto continua a godersi il travolgente successo di Affari Tuoi. La ...

Quella che potrebbe approdare all’ Isola dei Famosi non è la sola cantante ad aver accettato la stessa avventura in Honduras: prima di lei abbiamo trovato Bianca Atzei, i Cugini di Campagna, Blind, i Jalisse e ancora molti altri. Di chi stiamo parlando ora? Come sappiamo, la prossima edizione de ... Continua a leggere>>

Fra i tanti conduttori che hanno avuto l’opportunità di presentare X Factor oltre Alessandro Cattelan, Francesco Facchinetti e Francesca Michielin, c’è stato anche Ludovico Tersigni . Quella di X Factor per l’attore di Skam Italia è stata un’esperienza fuori dalle sue corde che ha deciso di non ... Continua a leggere>>

I-factor 2024, martedì 7 all’Università Giustino Fortunato la premiazione delle 2 migliori idee imprenditoriali - Si svolgerà martedì 7 maggio a partire dalle ore 9,30 presso l’Università Giustino Fortunato la fase finale dell’edizione di I-factor 2024 nel corso della quale saranno premiate le due migliori idee i ... Continua a leggere>>

Ludovico Tersigni, l’ex conduttore rivela: “Ho detto no a un’altra stagione di X factor per non fare una figuraccia” - Dopo X factor 2021 era sparito dalla circolazione. No, non stiamo parlando del vincitore di quell’edizione, ma di Ludovico Tersigni, che aveva condotto il talent di Sky Uno succedendo allo storico pad ... Continua a leggere>>

Glow factor, le nuove tendenze make up dal blush sandwich al wet - Anche la nuova collezione Kiko x Bridgerton del brand KIKO Milano, in edizione limitata, ha appena debuttato nei negozi in occasione dell'attesa terza stagione della serie prodotta da Shonda Rhimes, ... Continua a leggere>>