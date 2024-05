Violenza sulle donne - Fiorella Mannoia | Chiediamo aiuto alla cultura e alla musica per sostenere un progetto che vada nelle scuole

(Di lunedì 6 maggio 2024) “per far veicolare il motivo per cui siamo qua, contro la. E anche perunche”. Lo ha dettoall’Ansa, riferendosi a unnazionale dedicato a ragazzi e ragazze dellesecondarie di primo grado, organizzato “Una L'articolo .

Assieme alla Fondazione Una Nessuna Centomila Si è tenuta oggi a Verona, cornice dell’evento 'Una Nessuna Centomila in Arena' di cui Axa Italia è main partner, la conferenza stampa di Axa Italia e della Fondazione Una Nessuna Centomila, per la ...

Una Nessuna Centomila , la «chiamata alle arti» di Fiorella Mannoia contro la violenza sulle donne - Una Nessuna Centomila , la «chiamata alle arti» di Fiorella Mannoia contro la violenza sulle donne - All'Arena di Verona, è andato in scena per due date consecutive il live con artisti, per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. Mannoia: «Vogliamo convincere le donne che dalla violenza s ...

Amadeus conduce dall’Arena “Una Nessuna Centomila” - Amadeus conduce dall’Arena “Una Nessuna Centomila” - Tanti artisti insieme per gridare “basta” alla violenza sulle donne. Li vedremo mercoledì 8 maggio su Rai1 (e su Rai Radio2) in "Una Nessuna Centomila - In Arena", lo show che ripropone in tv lo strao ...

Una Nessuna Centomila in Arena, Fiorella Mannoia: «Vogliamo convincere le donne che dalla violenza si può e si deve uscire» - Una Nessuna Centomila in Arena, Fiorella Mannoia: «Vogliamo convincere le donne che dalla violenza si può e si deve uscire» - Grazie ai fondi ricavati dal concerto organizzato all’Arena di Verona, la fondazione finanzierà sette centri antiviolenza in tutta Italia: «È un percorso che dobbiamo fare insieme, uomini e donne» ...