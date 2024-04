Formia “Decido io … dico NO alla violenza” | l’evento finale del progetto durato un anno

Formia/ Futuro Rifiuti zero: presentato il piano industriale, le criticità eccepite dalla consigliera Arnone - Formia – Due dirigenti lautamente pagati con una conclusione indiscutibile: la Futuro Rifiuti zero dal 2023 attende di avere un proprio piano industriale. Torna nel mirino delle opposizioni consiliari ...temporeale.info

Formia / Pastificio Paone, la Corex di Battipaglia assume quindici ex-dipendenti - Formia – Il pastificio Paone continuerà a produrre la pasta di Formia con la tanto attesa “fumata bianca”: i quindici dipendenti che hanno deciso coraggiosamente di continuare in questa iniziativa imp ...temporeale.info

Primavera 1, 28ma giornata: Roma e Lazio Primavera vincono ancora - Giornata più che positiva per le formazioni Primavera di Roma e Lazio, entrambe vincenti ed entrambe in ottima posizione di classifica in un campionato di Primavera 1 che sta per volgere al termine.romatoday