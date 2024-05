Violentissime eruzioni di classe X sul Sole | blackout e possibili tempeste geomagnetiche sulla Terra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ieri, domenica 5 maggio, si sono verificate duesolari diX, la più potente in assoluto nella scala dei brillamenti. Nella giornata di ieri, una CME ha raggiunto la, causando una tempesta geomagnetica diG1. Questo fenomeno ha prodotto aurore visibili nelle medie latitudini, come confermato da testimonianze dirette di osservatori in Repubblica Ceca, dove le luci nordiche sono state avvistate nonostante la presenza di nubi sottili. I dati del vento solare indicano che questa CME è arrivata in linea con le previsioni di NASA e NOAA intorno alle 20:00 ora locale. L’attività della Regione 3663 continua ad essere una fonte significativa didiX e M, che potrebbero aver inviato ulteriori nubi di plasma verso il ...