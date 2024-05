Violentissime eruzioni di classe X sul Sole | blackout e possibili tempeste geomagnetiche sulla Terra

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un aggregato di macchie solari noto come AR3663 ha dato vita a due brillamenti estremamente energetici, che hanno già provocatoeffetti fino al 7 maggio. Il rischio principale è rappresentato da espulsioni di massa coronale (CME) e conseguenti forti

Tempesta solare in corso: CME di classe X e un forte blackout radio di livello R3 - Tempesta solare in corso: CME di classe X e un forte blackout radio di livello R3 - Questo evento sottolinea l’attuale alta attività solare e le possibili implicazioni per il nostro pianeta. Parallelamente al brillamento, è stato registrato un blackout radio di forte intensità, ...

Maltempo nel Padovano: nubifragi e blackout. Pompieri al lavoro tutta la notte - Maltempo nel Padovano: nubifragi e blackout. Pompieri al lavoro tutta la notte - Nella serata di ieri, il primo maggio, la città di Padova e i suoi dintorni hanno subito un'intensa ondata di maltempo che ha messo a dura prova la capacità di intervento dei servizi di emergenza. A p ...

Omicidio Tramontano, Impagnatiello "Ha avuto un blackout" - Omicidio Tramontano, Impagnatiello "Ha avuto un blackout" - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...