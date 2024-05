VIDEO | La theme d’ingresso di Jey Uso spopola anche in NBA

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 6 maggio 2024) Jey Uso, da quando ha lasciato la Bloodline, è uno dei babyface di punta della WWE, ed è stato protagonista di un gran match a Backlash, dove ha sfidato Damian Priest per il World Heavyweight Championship.se ha perso l’incontro, grazie alla partecipazione dei fan francesi, il suo ingresso è immediatamente diventato uno dei momenti più iconici di tutti i tempi, infatti, è già un trend. Durante Gara 7 dei playoff NBA tra Cleaveland Cavaliers e Orlando Magic, i tifosi si sono scatenati sulladi Jey Uso: The U.S. already stealing from France's Jey Uso entrance during Cav's game 7 in the NBA. But as expected, the rhythm of the crowd is a little off. pic.twitter.com/G5tKWPb4OT— ChanMan (@ChandranTheMan) May 6, 2024 Il legame tra Jey e i fan è innegabile in questo momento, e sicuramente la sua carriera in singolo è solo agli inizi.