Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2024 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2024 ore 12 : 30 Viabilità DEL 6 MAGGIO 2025 ore 12.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRA LE USCITE APPIA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2024 ore 11 : 30 Viabilità DEL 6 MAGGIO 2025 ore 10.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN VEICOLO IN FIAMME LUNGHE CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ...