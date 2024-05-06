Fonte : romadailynews di lunedì 6 maggio 2024

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2024 ore 10 | 30

Viabilità Roma

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Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2024 ore 10:30 (Di lunedì 6 maggio 2024) Viabilità DEL 6 MAGGIO 2025 ore 10.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN VEICOLO IN FIAMME LUNGHE CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PONTINA E RomaNINA RIMANENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PRENESTINA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGNEZIALE EST IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA TRA VIA DEI CILIEGI E LA VIA DEL MARE DIREZIONE CECCHINA INFINE PERCORRENDO VIA DEI CASTELLI RomaNI RALLENTAMENTI A POMEZIA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral
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