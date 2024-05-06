Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2024 ore 10 | 30

- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2024 ore 09 : 45
Viabilità DEL 6 MAGGIO 2025 ORE 830 CLAUDIO VELOCCIA VT RI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA RIMAMENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PONTINA E Roma ...
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2024 ore 09 : 15
Viabilità DEL 6 MAGGIO 2025 ORE 830 CLAUDIO VELOCCIA VT RI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA RIMAMENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PONTINA E Roma ...
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2024 ore 08 : 45
Viabilità DEL 6 MAGGIO 2025 ORE 830 CLAUDIO VELOCCIA VT RI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA RIMAMENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PONTINA E Roma ...
Lavori per l'acquedotto, divieti sulla viabilità - Infine, sempre dalla giornata di oggi, è prevista la chiusura al traffico e divieto di sosta in via Trieste , nel tratto compreso tra via Roma e via Magenta per la realizzazione di una nuova condotta ...
Modena, l'obiettivo di Mezzetti: allontanarsi il più possibile da Muzzarelli per evitare il ballottaggio - ... quando egli arrivò decenni fa da Roma nella provinciale e ricca Modena. Così come Mezzetti non ha ... dalla differenziata alla viabilità (esemplare il tema del sottopasso di via Morane), dalla ...