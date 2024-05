Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 6 maggio 2024)DEL 6 MAGGIO 2025 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SI RALLENTA SULLA DIRAMAZIONENORD ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE SULLA DIRAMAZIONESUD SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEL GRANDE RACCORDO CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA SULLA STATALE PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONEIN VIA APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE DA CLAUDIO VELOCCIA ED ...