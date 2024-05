Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 5 maggio 2024)DEL 5 MAGGIO 2025 ORE 19.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO DISAGI SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE, LE CODE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE VERSO. FILE SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, MARINO, ALBANO ED ARICCIA. SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA POMEZIA E CASTELNO VERSO. CODE SULLA A91-FIUMICINO TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO ANULARE VERSO. ANCORA FORTI DISAGI SULL’AURELIA DOVE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA ARANOVA E MALAGROTTA VERSO IL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE. E SEMPRE PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA ...