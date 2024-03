Non sappiamo il perché Il racconto di Edoardo Galli | dove era diretto

“Ringrazio le forze dell’ordine e tutte le persone che ci hanno aiutato in questa settimana terribile”. Sono le prime parole di Alessandro Galli , padre di Edoardo , il 16enne scomparso il 21 marzo ... (ilfattoquotidiano)

"Ringrazio tutti quelli che l'hanno cercato". Il papà di Edoardo Galli , il 16enne di Colico (in provincia di Lecco) scomparso il 21 marzo scorso e ritrovato questa mattina alla stazione Centrale di ... (orizzontescuola)

Manila Nazzaro sposa Stefano Oradei, cosa sappiamo: damigelle e tesimoni vip, figli all'altare e addio al nubilato - Dell'abito di Stefano non sa nulla mentre i suoi due figli, Francesco Pio e Nicolas avuti con l'ex calciatore Francesco Cozza si presenteranno alle nozze in smoking. E saranno proprio i suoi due figli ...ilmessaggero

HP, portatili a prezzi da sottocosto: tuttofare 549€ 16GB/1TB e Ryzen 7, 799€ quello con RTX 3060! - Non sappiamo il motivo ma a conti fatti non è importante: su Amazon ci sono due super portatili HP a prezzo da sottocosto, veramente. E non si tratta certo di compromessi: uno è un super tuttofare ...hwupgrade

Non esistono ragazzi che non sanno rappare. La musica della comunità Kayros - Tanti arrivano dalla strada, dalla comunità, dalle carceri minorili. Rappano per tirare fuori con la musica la rabbia o il dolore che hanno dentro ...ilfoglio