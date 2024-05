Variante Kp2 - i sintomi e cosa sappiamo Andreoni avverte | Vaccinare i fragil - il Covid è ancora fra noi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 maggio 2024 – Il mondo si trova di fronte a un nuovo capitolo nella lunga saga della pandemia di-19. LaKP.2, una sottodi JN.1, sta rapidamente guadagnando terreno negli Stati Uniti e si prevede che diventerà presto ladominante anche in Europa. La KP.2 è stata smascherata in quanto ha mostrato una capacità significativa di eludere le risposte immunitarie, suggerendo una maggiore capacità di diffusione rispetto alle varianti precedenti. Negli Stati Uniti, KP.2 è riscontrabile in un caso su quattro dei nuovi casi isolati di-19, con una percentuale che ha raggiunto il 20% nel Regno Unito all’inizio di aprile. Che fare? Ne parliamo con Massimo, direttore scientifico Simit, Società italiana malattie infettive e tropicali. Professore, ...