Quali sono i sintomi del morbillo e perché la nuova variante può sfuggire ai test ma non ai vaccini

(Di martedì 5 marzo 2024) Ilè una malattia virale molto contagiosa che si manifesta concome febbre alta, eruzioni cutanee (esantema), tosse, naso che cola e congiuntivite: le complicazioni, che provocano la maggior parte dei decessi, includono polmonite e infiammazione del cervello (encefalite). La, diffusa in anche Italia, è in grado diad alcuniin uso, ma icontinuano a conferire protezione efficace contro tutti i genotipi e varianti finora identificati.

Per l’ex presidente Donald Trump si tratta di un pericoloso ostacolo superato, che di fatto apre ufficialmente la strada verso la sua candidatura alle ... (it.insideover)

sono ben 14 i giocatori Squalificati in vista della prossima giornata di Serie A, la 28esima . Oltre a Leao del Milan e Dusan Vlahovic , entrambi... (calciomercato)

I livelli di colesterolo aumentano durante la gravidanza , specialmente nel secondo e nel terzo trimestre. Questo, spiega l’American Journal of Obstetrics ... (gravidanzaonline)

Scoraggiato dalla scarsa qualità dell'offerta attuale, Daniel Day-Lewis sembra intenzionato a non recitare mai più. Nonostante i recenti rumor, sembra che ... (movieplayer)

Nonostante le temperature siano ancora rigide, gli amanti del caldo e del sole stanno già preparando il cambio armadio per la nuova stagione. Ma a cosa ... (metropolitanmagazine)

Manomissione del manto stradale, come prevenire gli incidenti: «Diverse - spiega Fiusco - sono le segnalazioni che ormai da tempo pervengono dalla cittadinanza e della quale la politica non può che prendere in carico con carattere di urgenza. La città di Taranto ...tarantobuonasera

Key To Energy: accelerare sulle rinnovabili, ma senza strappi: Rimini, 5 mar. (askanews) - Idrogeno, fotovoltaico, eolico, idroelettrico e altre tecnologie green. La corsa verso la transizione energetica sta trasformando le priorità industriali e politiche nel no ...libero

Dossieraggio a potenti: cosa c’entra Perugia Proviamo a capirci qualcosa: Avviene lo stesso per i magistrati perugini, sui Quali, invece, sempre per competenza ... Le accuse al finanziere Striano e al magistrato Laudati sono di falso, accesso abusivo a sistema informatico e ...umbria24