Varese - accoltella in strada ex moglie e suocer - gravissimi in ospedale

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un uomo hato inl’exe il padre di quest’ultima, entrambi sono stati portati inin gravi condizione, entrambi in codice rosso. Una terza persona, probabilmente la madre dell’ex, è stata colta da malore e anch’essa trasferita in. Colpisce inexo con un ...

Un 50enne di Golasecca, in provincia di Varese , sta lottando tra la vita e la morte in ospedale, con il corpo coperto di ustioni gravissime. L’uomo di sarebbe dato fuoco da solo, cospargendosi il corpo di benzina e creando un incendio all’interno ...

Un 50enne si è dato fuoco in auto a Golasecca , in provincia di Varese , davanti alla figlia e alla moglie dalla quale si stava separando

L’aggressore sarebbe l’ex marito della donna. L’ha Sfregia ta con l’acido, e poi ha accoltella to il padre di lei: l'uomo si trova ora in pericolo di vita. È successo oggi intorno alle 12.30 in via Ciro Menotti a Varese .Continua a leggere

Dal confine Uomo sfregia l'ex compagna a Varese, poi accoltella il padre, ora in fin di vita - Dal confine Uomo sfregia l'ex compagna a varese, poi accoltella il padre, ora in fin di vita - Una 37enne è stata sfregiata con un coltello dall'ex compagno intorno alle 13.00 a varese. Le condizioni della donna sono gravi.

37enne sfregiata dall'ex a Varese, suo padre è invece in fin di vita - 37enne sfregiata dall'ex a varese, suo padre è invece in fin di vita - Sia lui che la figlia sono stati trasportati all'ospedale di Circolo di varese in codice rosso. Il fatto è avvenuto per strada sotto gli occhi terrorizzati della madre e moglie delle due vittime.

Sfregia con il coltello l'ex compagna e aggredisce il papà: grave la donna, disperate le condizioni dell'anziano - Sfregia con il coltello l'ex compagna e aggredisce il papà: grave la donna, disperate le condizioni dell'anziano - Sono gravi le condizioni della 37enne sfregiata dall'ex con un coltello, e non con l'acido come inizialmente detto dagli inquirenti, intorno alle 13 in via Ciro ...